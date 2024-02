Chi è Domizia Castagnini, la fidanzata di Pecco Bagnaia? Età, vita privata, social

Ospite sportivo della quarta serata del Festival di Sanremo 2024, Pecco Bagnaia, Francesco all’anagrafe, è il pilota due volte campione del mondo nelle ultime due stagioni della MotoGP. Il centauro della Ducati è stato invitato da Amadeus sul palco dell’Ariston e ad accompagnarlo c’è la fidanzata, Domizia Castagnini. Ma chi è la bella ragazza legata sentimentalmente al pilota piemontese?

La storia d’amore tra i due va avanti ormai da diverso tempo. Nata nel 1993 a Chivasso, lo stesso paese in provincia di Torino nel quale è cresciuto Pecco, già in età adolescenziale Domizia ha fatto coppia con Bagnaia. Dal 2019 i due vivono assieme a Pesaro, la città marchigiana nota per essere fulcro del mondo delle corse. Ma non è l’unico legame con lo sport della Castagnini, visto che il nonno era Gianfranco Leoncini, ex giocatore della Juventus con tre scudetti e tre Coppa Italia vinte in bianconero.

Venendo al lavoro, la trentenne (ha dunque quattro anni in più di Bagnaia, che è un classe 1997) è una fashion buyer, vale a dire la responsabile dell’acquisto di capi di abbigliamento per le più famose case di moda. E’ molto popolare nel suo mestiere e sui social, in particolare su Instagram, vanta 75.800 seguaci. Proprio dai profili social traspare l’amore che lega Domizia e il suo Pecco, visto che nelle ultime foto pubblicate la coppia è ritratta spensierata e felice nei luoghi di vacanza. E da tempo si vocifera di un imminente matrimonio, anche se la data non è ancora stata resa nota.