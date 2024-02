Ligue 1 2023/2024: Marsiglia a lungo in dieci, Gattuso fermato sul pari dal Metz

Il Marsiglia viene fermato dal Metz nell’anticipo della ventunesima giornata di Ligue 1 2023/2024. La squadra di Gattuso perde così un’occasione d’oro per avvicinarsi maggiormente alla zona Champions, con il terzo posto che continua a restare ancora l’obiettivo stagionale, ma che dista per il momento sei lunghezze a causa di un rendimento davvero altalenante dell’OM. Gli ospiti ottengono un punto prezioso per provare a uscire fuori dal pantano della retrocessione: sono al momento diciottesimi, nella posizione che vale lo spareggio con una squadra di Ligue 2, due i punti che li separano dal quartultimo posto che vale la salvezza.

Il pari del Marsiglia non è da buttar via, se si pensa il modo in cui si era drammaticamente messa la partita: Gigot, infatti, si fa espellere dopo appena mezzora e così in inferiorità numerica per l’OM si fa dura. In verità, è proprio la formazione allenata da Gattuso a sbloccare la partita con il gol di Moumbagna, ma Udol segna il pareggio dopo soli cinque minuti e così nel finale la stanchezza non consente a entrambe le formazioni di puntare a qualcosa di più di un pari, che alla fine serve poco a tutte e due.