Serie C: la Pergolettese cala la manita contro Renate

La Pergolettese trova la vittoria in trasferta contro Renate per 4-1. Gli ospiti ottengono il vantaggio al 6′ grazie alla rete di Bariti e Caia raddoppia al minuto 28. I padroni di casa accorciano le distanze con Paudice, che manda la palla in rete al 35′. Nel secondo tempo è Guiu a mettere il risultato in cassaforte, segnando sia al 50′ che al 63′ e infine Articoli segna il quinto gol al 92′. Tra Pro Vercelli e Triestina finisce per 1-2. La squadra in trasferta si porta in testa al 14′ con D’Urso e Haoudi la pareggia al 23′. Infine, al 92′, El Azrak manda la palla in porta per il gol della vittoria. La Lucchese trionfa in casa, battendo 3-1 la Recanatese. Rizzo Pinna segna la doppietta che vale il 2-0, trovando la rete al 31′ e poi al 39′. Nel secondo tempo, Yeboah conquista il 3-0 al 61′, con Melchiorri che al minuto 81 accorcia le distanze. Padova batte Alessandria per 1-0 e l’unica rete della partita arriva al 2′ ed è firmata Liguori. Niente reti invece tra Giana Erminio e l’Atalanta U-23, con la gara che termina 0-0.