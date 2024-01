Toney, ritorno in campo e gol dopo la squalifica per scommesse: il Brentford batte 3-2 il Nottingham

Il Brentford batte 3-2 il Nottingham Forest e lo fa nel giorno del ritorno in campo (e al gol) di Ivan Toney, fermato nel maggio 2023 per calcioscommesse. Otto mesi dopo l’attaccante firma la rete del momentaneo pareggio dopo l’1-0 siglato da Danilo. Una rete a freddo, al 3° minuto di gioco, con la firma del centrocampista che punisce una serie di sbavature dei padroni di casa e trova la rete con un bel tiro al volo dalla distanza. Al 19′ la svolta. Toney si incarica di un calcio di punizione dal limite e supera la barriera con un tiro basso che termina in rete. Si va all’intervallo sull’1-1 e nella ripresa è il Brentford a colpire, al 59′, con Mee. La risposta del Nottingham è immediata con la rete di Wood sei minuti più tardi. Al 68′ però il Brentford torna avanti e lo fa con una magia di Neal Maupay che addomestica un pallone in area e col sinistro incrocia al volo. Niente da fare per il portiere e per un Nottingham che torna a perdere dopo due vittorie consecutive. Erano cinque invece le sconfitte di fila del Brentford, che torna a vincere e sale a 22 punti. Alla fine gli applausi sono tutti per Toney, tornato a giocare dopo uno stop di 259 giorni. Tanti, ma non sufficienti per fargli perdere il vizio del gol.