Bundesliga 2023/2024: il Bayer Leverkusen vince ancora nel recupero, battuto 3-2 il Lipsia

Altra vittoria maturata nel recupero per il Bayer Leverkusen, che dopo il successo di misura contro l’Augusta ha sconfitto anche il Lipsia. E’ terminato 3-2 il match della Red Bull Arena, valido per la 18^ giornata di Bundesliga 2023/2024, in cui la capolista ha rimontato due volte la squadra di casa prima di trovare il decisivo gol del vantaggio al 91′. Al 7′ ha sbloccato la gara Xavi Simons, ma gli ospiti hanno siglato il pareggio al 47′ con Tella. Neppure dieci minuti dopo è stato Openda a riportare avanti il Lipsia, ma la squadra di Xabi Alonso ha ristabilito ancora la parità al 63′ grazie a Tah.

Quando le due squadre sembravano ormai destinate ad accontentarsi di un punto a testa, nel primo minuto di recupero Hincapie ha trovato il tocco vincente sotto porta che ha regalato una vittoria estremamente preziosa al Leverkusen. Quarto successo consecutivo in campionato per Wirtz e compagni, che consolidano il primo posto e soprattutto il vantaggio sul Bayern Monaco (a -7 ma con due partite in meno). Altra battuta d’arresto invece per il Lipsia, già reduce dal ko interno contro il Francoforte: s’infiamma anche la lotta Champions con Stoccarda e Borussia Dortmund.