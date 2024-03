Serie C: il Benevento pareggia con il Messina, un punto anche per Avellino

Nella giornata del 10 marzo vanno in scena diverse partite di Serie C, valide per la trentunesima giornata di campionato. La Juventus U23 e il Pontedera pareggiano per 1-1, trovando un punto a testa. Parità anche tra il Pescara e la Carrarese, finita 2-2 e tra l’AlbinoLeffe e il Novara, terminata per 0-0. Arezzo vince invece sulla Vis Pesaro per 2-1. Altro pareggio tra Benevento e Messina, con gli ospiti che trovano l’1-1 al 90′. Poche ore più tardi, il Monopoli batte l’Audace Cerignola per 3-1, mentre per Vicenza arrivano tre punti contro l’Arzignano per 1-0. Pareggio per la Fermana e Pineto, finita 1-1 proprio come tra il Sorrento e il Foggia. Finisce 0-0 tra l’Avellino e la Virtus Francavilla con i padroni di casa che non sfruttano il pareggio del Benevento di poche ore prima, mentre il Latina vince per 3-1 contro il Crotone.