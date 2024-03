Ligue 1 2023/24: vincono Marsiglia e Monaco, pari tra Lille e Rennes

Nella 25esima giornata di Ligue 1 il Monaco sbanca il campo dello Strasburgo 1-0 e si porta in terza posizione in classifica. Decisiva la rete al 72′ del classe 2005 Ben Seghir, che regala i tre punti ai monegaschi. L’Olympique Marsiglia si avvicina alla zona Europa battendo 2-0 il Nantes nel posticipo grazie alla doppietta del solito Aubameyang, arrivato a quota 21 centri in stagione tra tutte le competizioni. I biancoazzurri trovano così il quinto successo consecutivo in altrettante partite con Gasset in panchina, e ora sono settimi nel pieno della bagarre per un posto in Europa League. Pari 2-2 tra Lille e Rennes, che si prendono un tempo ciascuno. La prima frazione è totalmente a tinte rossonere: le reti di Blas e Kalimuendo portano gli ospiti avanti di due gol dopo 20′, ma nel finale si materializza la rimonta della squadra di Fonseca. La doppietta di David all’84’ e al 92′ regala un punto ai padroni di casa. Nelle altre gare arrivano due vittorie interne per 1-0: il Le Havre stende il Tolosa grazie alla rete di Operi, mentre in casa Metz è decisivo il rigore di Mikautadze per battere il Clermont.