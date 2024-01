Serie C 2023/34: Pescara domina contro Sestri Levante, i delfini vincono 3-0

Pescara trova la vittoria contro Sestri Levante per 3-0. La partita, valida per la 23esima giornata di campionato di Serie C 2023/24, vede i padroni di casa dominare e raccogliere tre punti importanti. I delfini ora si preparano alla sfida contro Pineto, mentre Sestri cercherà di redimersi con la Torres.

Nei primi momenti di gioco il Pescara riesce a conquistare il controllo della partita. Sestri Levante si chiude presto in difesa e per gran parte del primo tempo rimarrà nella propria metà campo. Seppur in pressing, i delfini faticano a sbloccare il match. Si rivela fondamentale Cuppone, che al 25′ sfonda la difesa avversaria e segna l’1-0. Il raddoppio dei padroni di casa arriva solo qualche minuto dopo ed è firmato da Merola, che al 37′ non sbaglia. Nel secondo tempo, Sestri schiera una formazione più aggressiva ed entra in partita. Il ritmo di gioco si fa frenetico, con occasioni da entrambe le parti. A vincere questa fase è, ancora una volta, la squadra di Zeman. Al minuto 68′ Di Pasquale sigla il tapin del 3-0 e mette il risultato in cassaforte. Nell’ultima fase di gioco, il Sestri Levante perde la pericolosità dimostrata in precedenza e Pescara veleggia con serenità verso la vittoria, la seconda consecutiva.