Probabili formazioni Monza-Sassuolo: ventiduesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Monza-Sassuolo, match valido per la ventiduesima giornata di Serie A 2023/2024. Confronto tra due degli allenatori più promettenti della nuova generazione, Raffaele Palladino e Alessio Dionisi. Il fischio d’inizio della partita è in programma alle 15:00 di domenica 28 gennaio 2024. Potrete seguirla in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme a partire dal fischio dell’arbitro. Nel corso della settimana e della marcia d’avvicinamento alla sfida, qui troverete i focus sulle possibili scelte dei due tecnici.

MONZA – Palladino dovrebbe affidarsi a Colpani, Mota e Carboni in attacco. Ciurria e Birindelli (al ritorno dopo la squalifica) sulle fasce. D’Ambrosio, Marì e Caldirola i difensori designati.

SASSUOLO – Spazio al 4-2-3-1 per mister Dionisi. Berardi, Thorstvedt e Laurientè agiranno alle spalle di Pinamonti. Poi Boloca e Matheus Henrique a centrocampo. Con Vina in partenza, monitorate le condizioni di Toljan.

Le probabili formazioni di Monza-Sassuolo

Monza (3-4-2-1): Sorrentino; D’Ambrosio, Marì, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Birindelli; Colpani, Mota; V. Carboni.

Ballottaggi: Mota 55% – Akpa Akpro 45%; V. Carboni 55% – Colombo 45%

Indisponibili: Caprari, Di Gregorio, A. Carboni

Squalificati: Gomez

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Tressoldi, Toljan; Boloca, M. Henrique; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti

Ballottaggi: –

Indisponibili: Obiang

Squalificati: –