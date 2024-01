Probabili formazioni Verona-Frosinone, ventiduesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Verona-Frosinone, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. I padroni di casa hanno perso tanti giocatori in questa sessione invernale di calciomercato, ma hanno intenzione di lottare fino alla fine per la salvezza. La compagine ciociara, dal suo canto, deve rialzare la testa dopo aver vissuto un momento estremamente complicato. La partita andrà in scena alla ore 15:00 di domenica 28 gennaio e sarà trasmessa in diretta tv su Dazn. Ecco le possibili scelte dei due allenatori Marco Baroni ed Eusebio Di Francesco.

VERONA – Baroni ritrova tre giocatori dopo la squalifica: si tratta di Duda, Lazovic e Coppola. In attacco probabile conferma dal 1′ per Djuric, con Lazovic e Saponara pronti ad agire alle sue spalle.

FROSINONE – Soulè, Kaio Jorge e Reinier. Tridente di nomi pesanti per la scossa. Mazzitelli cerca posto a centrocampo. Barrenechea intoccabile. Bonifazi al centro della difesa.

Le probabili formazioni di Verona-Frosinone

Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Doig; Duda, Folorunsho; Mboula, Lazovic, Saponara; Djuric

Ballottaggi: –

Indisponibili: –

Squalificati: Duda, Lazovic, Coppola

Frosinone (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Bonifazi, Lusuardi; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulè, Kaio Jorge, Harroui

Ballottaggi: Reinier 60% – Ibrahimovic 40%

Indisponibili: Kalaj, Marchizza, Baez

Squalificati: