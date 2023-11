Serie C 2023/2024: il Cesena domina in casa, la Carrarese torna alla vittoria

Nella serata di domenica 12 novembre vanno in scena quattro partite valide per il campionato di Serie C. La Carrarese ritrova la vittoria dopo settimane difficili, mentre il Cesena si impone in casa. Buona serata anche per Pontedera e Perugia, entrambe vincitrici per 1-0.

La Carrarese vince 0-1 contro la Juventus Under 23. La squadra ospite riesce a sbloccare la partita al 63′ con la rete di Panico. La squadra riesce a trovare il successo per la prima volta dopo tre gare, mentre continua il periodo difficile per i bianconeri. Ottima prestazione anche per il Cesena, che in casa vince e convince contro la Vis Pesaro per 4-0. Adamo sblocca il risultato al 9′ e poi Donnarumma raddoppia al 32′. Le ultime due reti vengono messe a punto nel secondo tempo da Silvestri al 53′ e Pierozzi al 76′. Successo casalingo per il Perugia contro Gubbio per 1-0 su rete di Vazquez al 8′, mentre Pontedera vince in trasferta contro la SPAL grazie al gol decisivo di Catanese al 66′.