Inter-Frosinone, Tramontana si esalta con il gol di Dimarco (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 6

Il video con le reazioni di Filippo Tramontana durante Inter-Frosinone, match valevole per la dodicesima giornata della Serie A 2023/2024. Il telecronista tifoso nerazzurro festeggia un’altra vittoria degli uomini di Simone Inzaghi, che tornano in vetta alla classifica scavalcando la Juventus. In particolare Tramontana si esalta per il bel gol di Dimarco, che sblocca il risultato a San Siro.