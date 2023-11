Qualificazioni Euro 2024, il Kosovo batte Israele: 1-0 firmato Rashica

Il Kosovo batte Israele in un vero scontro diretto per il terzo posto del Girone I che potrebbe valere il pass per i playoff per giocare Euro 2024. In quello che si potrebbe definire un anticipo di quello che da prossima settimana ci aspetterà, ossia partite di qualificazioni ad Euro 2024, è un gol di Rashica a determinare i tre punti finali del Kosovo.

Il Kosovo orfano di Rrahmani, presente invece oggi nella partita persa dal suo Napoli contro l’Empoli, ha vinto contro Israele e si è regalato una speranza per inseguire i playoff di Euro 2024. In una partita sostanzialmente equilibrata è una giocata di uno dei più talentuosi del Kosovo, Rashica, al 61esimo ad orientare definitivamente il match sull’1-0. Il Kosovo come detto accorcia su Israele, al momento terzo: kosovari che salgono a quota 10, mentre Israele che rimane a quota 11.