Serie C 2023/2024: l’Avellino domina a Brindisi, il Cerignola batte il Catania

Nel tardo pomeriggio di domenica 12 novembre, vanno in scena quattro partite valide per la tredicesima giornata di Serie C. Cerignola, Sorrento e Sestri Levante hanno la meglio in casa, mentre Avellino conquista un ottimo 0-4 in trasferta.

Sul campo di casa, il Cerignola batte per 1-0 il Catania. Dopo un primo tempo privo di reti, Malcore sblocca il risultato al 59′ con la prima e unica rete della partita. Il giocatore gialloblu ritrova la rete per la prima volta dalla seconda giornata e trascina la squadra alla vittoria. Altro 1-0 tra Sorrento e Taranto, con i padroni di casa usciti vittoriosi dalla partita. Il gol del vantaggio arriva nell’ultima parte di gioco, con Martignago che spedisce la palla tra i pali avversari al minuto 71. Schiacciante prestazione poi per l’Avellino, ospite in casa del Brindisi e vittorioso per 0-4. Mulè porta in vantaggio la squadra al 12′ e poi Gori mette a segno una doppietta, trovando la rete al 31′ e 58′. Infine, Sannipoli mette in cassaforte il risultato al 61′, segnando il quarto e ultimo gol. Infine, Sestri Levante domina in casa contro Fermana e vince 3-0. Forte sblocca il risultato al 44′, mettendo a punto l’unico gol del primo tempo. Nella seconda metà di gara, Margiotta segna al 70′ e infine Forte chiude la partita all’87’.