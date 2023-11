Lazio-Roma 0-0, Mourinho: “Pareggino meglio di sconfitta. Pedro poteva fare nuoto in piscina”

“Quando si gioca, si gioca per vincere. È un punto positivo, meglio di una sconfitta. Quando giochi contro una squadra che ha i tuoi stessi obiettivi e la stessa posizione in classifica, è importante anche non perdere. Hanno giocato i giocatori che erano nelle migliori condizioni, a centrocampo abbiamo messo uomini che potevano avere gamba, cuore e testa. In difesa abbiamo gli uomini contati e quando l’arbitro, solo a noi, dà due gialli ai difensori centrali andiamo in difficoltà. I ragazzi hanno fatto una buona partita, con personalità e tanto possesso palla. Abbiamo avuto qualche opportunità, ma ci è mancato il gol”. Così il tecnico del Roma, Josè Mourinho, ai microfoni di Dazn ha commentato il pareggio per 0-0 ottenuto contro la Lazio. Sulla prestazione di Paulo Dybala: “Ha fatto un bel lavoro tenendo palla e dando sicurezza alla squadra con la sua classe. La squadra ha bisogno di questo”. “Sarri? Abbiamo scherzato abbastanza prima della partita sulle parole dette in settimana. Ci vogliamo bene. Ci siamo detti che nelle prossime due settimane nessuno di noi ride o piange, è un pareggino”, ha concluso Mourinho.