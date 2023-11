Triathlon, Coppa del Mondo Vina del Mar 2023: quattro italiani in top-10 nell’ultima stagionale

La Coppa del Mondo 2023 di triathlon si è chiusa in Cile con la tappa di Vina del Mar, che ha dato indicazioni incoraggianti per la squadra italiana con quattro piazzamenti complessivi all’interno della top-10. Nella spedizione azzurra brilla sicuramente il quarto posto di Angelica Prestia (Esercito – Raschiani Triathlon Team) nella gara femminile, che ha visto il trionfo della statunitense e oro a Rio 2016 Gwen Jorgensen. Sul podio e quindi davanti a Prestia anche l’altra americana Gina Sereno e la britannica Vicky Holland. Decima posizione per un’altra italiana, ovvero Beatrice Mallozzi (Fiamme Azzurre), mentre Myral Greco (Fiamme Azzurre – Minerva Roma), non ha concluso la gara.

Tra gli uomini invece festeggia il Brasile con la doppietta messa a segno da Manoel Messias e Miguel Hidalgo, che precedono sul podio il messicano Aram Michell Penaflor Moysen. Due italiani chiudono la top-10, rispettivamente in nona e decima posizione: si tratta di Gianluca Pozzatti (707) e di Alessio Crociani (Fiamme Azzurre).