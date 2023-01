Serie C 2022/2023, Vicenza ko a Lecco: Girelli, Pinzauti e Buso firmano il 3-0

Il Lecco rialza la testa dopo la sconfitta contro la Pergolettese. Nel giorno dei 110 anni di storia del club, i ragazzi di mister Foschi battono 3-0 il Vicenza conquistando tre punti importanti che gli permettono di agganciare proprio i biancorossi a quota 38 punti in classifica dopo 22 giornate. A decidere la sfida le reti di Girelli, Pinzauti e Buso. Per il Vicenza si tratta della prima sconfitta dopo ben nove risultati utili consecutivi in campionato.

LA PARTITA – Dopo quattro minuti dal fischio d’inizio conclusione di Pinzauti che arriva in spaccata sul cross di Lepore, ma la palla termina alta sopra la traversa. Al 13′ Stoppa ci prova su calcio di punizione dalla lunga distanza, ma il suo tiro trova la deviazione in corner di Stucchi con i pugni, e al 20′ il tiro di Ardizzone termina alto sopra la traversa. Al 31′ altro tentativo di Pinzauti dal limite terminato sul fondo, e la prima frazione di chiude a reti inviolate. Lecco scatenato al rientro in campo. Al 51′ cross profondo di Giudici verso Lepore, il numero 32 serve al centro Girelli che batte Confente e firma l’1-0; due minuti dopo Buso viene spinto in area e guadagna un calcio di rigore, realizzato poi da Pinzauti, e al 59′ splendida ripartenza di Buso che arriva in area e trova la conclusione vincente per il 3-0. Altra occasione per il Lecco al 78′ con il palo colpito da Lepore.