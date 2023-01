Serie C 2022/2023: colpaccio del Piacenza, battuta di misura la FeralpiSalò

Nel match valido per la ventiduesima giornata del girone A di Serie A 2022/2023, la FeralpiSalò cade in casa contro il Piacenza. Molto sorprendente il risultato maturato allo Stadio Lino Turina, in cui la capolista è caduta contro la penultima forza del campionato. Gara decisa da un rigore trasformato al 51′ da Cesarini. La FeralpiSalò non approfitta del passo falso del Pordenone, fermato dalla Virtus Verona sullo 0-0, ma resta comunque secondo in virtù della sconfitta del Vicenza contro il Lecco. Vince ma non guadagna posizioni il Piacenza, dato che in coda conquistano i tre punti anche Trento e Triestina.

CRONACA – Gara nervosa fin da subito e non particolarmente entusiasmante. Nel primo tempo le cose più importanti non sono occasioni da gol (che scarseggiano), bensì l’espulsione del tecnico ospite Scazzola e uno scontro di gioco (senza conseguenze) che comporta un recupero di quattro minuti. Nella ripresa invece si sblocca la gara. Fallo ai danni di Munari in area di rigore e penalty trasformato da Cesarini, che spiazza il portiere e fa 1-0. La FeralpiSalò prova a reagire ma si scontra con un super Rinaldi, che tiene a galla i suoi a suon di parate, specialmente sul neo entrato Guerra. Il tempo passa e il gol del pareggio non arriva, perciò la squadra di casa inizia a spazientirsi. Lo dimostra il terribile fallo Zennaro ai danni di Munari che gli costa l’espulsione. Rosso anche per Siligardi dalla panchina. Nonostante i sette minuti di recupero, la FeralpiSalò non riesce ad agguantare il pareggio e subisce una deludente sconfitta.