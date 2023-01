Serie C 2022/2023: il Renate vince 1-0 contro la Pro Vercelli grazie al rigore di Esposito

Il Renate vince in casa 1-0 contro la Pro Vercelli nel match valido per la 22ª giornata del girone A di Serie C 2022/2023. Partita decisa dal rigore segnato da Esposito al 50′ che regala la terza vittoria nelle ultime quattro. Terza sconfitta in fila per la Pro Vercelli che non vince dal 4 dicembre, 2-0 contro il Pordenone. La squadra di Dossena si conferma nelle zone alte della classifica salendo a 37 punti al 5° posto accorciando su FerralpiSalò e Vicenza, sconfitte da Piacenza e Lecco, che restano ferme a 39 e 38 punti in 2ª e 3ª posizione. Pro Vercelli che scende in 14ª posizione con 27 punti a -3 dalla zona playoff ma anche a +3 sulla zona playout.

Primo tempo con poche emozioni con entrambe le squadre molto attente in fase difensiva e poco precise in zona offensiva. L’occasione più pericolosa dei primi 45 minuti arriva al 2′ con Calvano che colpisce di di testa mandando il pallone di poco sopra la porta difesa da Drago. Pro Vercelli che prova a comandare il gioco senza rendersi pericolosa. Renate che fatica a ripartire e a impensierire la retroguardia avversaria.

Secondo tempo sugli stessi ritmi del primo. Renate che inizia a creare delle azioni offensive e si guadagna un calcio di rigore grazie a un tocca di mano in area della Pro Vercelli. Esposito si presenta sul dischetto e con freddezza batte Rizzo con un destro a incrociare. Gli ospiti non riescono mai a rendersi pericolosi uscendo sconfitti dalla trasferta con il Renate.