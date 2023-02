Serie C 2022/2023, Girone A: Novara in rimonta col Vicenza, 0-0 tra Feralpisalò e Padova

Vittoria in rimonta per il Novara nella serata di Serie C, girone A, contro i padroni di casa del Vicenza. Allo stadio Romeo Menti infatti, gli ospiti vincono 1-2. Ad aprire le marcature però, nel primo tempo, era stato Rolfini. Si svegliano gli ospiti nel secondo tempo, che prima trovano il pareggio al minuto 50′ Masini, e poi la ribaltano al 77′ con Rocca. Novara che sale all’ottavo posto, Vicenza fermo al quinto. Contestualmente, il match tra Feralpisalò e Padova è terminato 0-0. Feralpi sempre seconda, Padova decimo.