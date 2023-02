Serie C 2022/2023, un gol di Pecorino regala i tre punti alla Juventus U23: battuta la Pergolettese

La Juventus U23 vince ancora! Dopo il successo ottenuto contro il Vicenza, i bianconeri battono 1-0 la Pergolettese grazie a una rete di Emanuele Pecorino all’86’, con il numero 31 che è entrato dalla panchina e ha trovato il quarto centro del suo campionato. Partita ben interpretata dalla Juventus U23, che ha approfittato della superiorità numerica (il team di Crema è rimasto in dieci dal 35′ a causa dell’espulsione rimediata da Matteo Figoli) e non ha affrettato le operazioni quando il tempo iniziava a stringere, affidandosi piuttosto alle sue trame offensive e alla qualità dei suoi uomini. I bianconeri adesso sono a quota 34 e hanno agganciato il Padova nell’ultimo posto utile nella corsa ai play-off. Male, invece, la Pergolettese, che perde per la settima volta nelle ultime nove partite e resta terz’ultima a 26 punti, relegata in piena zona play-out.