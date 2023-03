Serie B 2022/2023, vittoria col minimo sforzo per il Bari: Bellomo decide contro il Venezia, è 1-0

Il Bari vince il suo posticipo contro il Venezia per 1-0 nel match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023. Primo tempo che vede i padroni di casa in controllo della gara, ma senza mai riuscire a sbloccare il match. Nel secondo tempo la sblocca il Venezia con Pohjanpalo, ma il Var annulla subito dopo. Si svegliano i padroni di casa, che trovano quindi il gol del vantaggio e anche della vittoria: 1-0, decide Nicola Bellomo. Bari ora terzo, a -1 dal Genoa.

