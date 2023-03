Atp Santiago 2023: programma, orari e ordine di gioco di giovedì 2 marzo con Bonadio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco dell’Atp di Santiago di giovedì 2 marzo. Torna in campo Riccardo Bonadio per il suo match di secondo turno, in cui se la vedrà contro il serbo Djere. In campo anche i fratelli Cerundolo, Juan Manuel e Francisco, mentre il big match di giornata è Baez-Garin. Di seguito l’ordine di gioco completo.

Programma giovedì 2 marzo

CANCHA CENTRAL

Dalle ore 18 – (Q) J.M. Cerundolo vs Lajovic

Non prima delle 20 – Etcheverry vs (2) F. Cerundolo

Non prima delle 00:00 – (WC) Garin vs (3) Baez

CANCHA 1

Non prima delle 18:00 – Barrientos/Behar vs Pellegrino/Vavassori

A seguire – (6) Djere vs (Q) Bonadio