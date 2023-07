Serie A femminile 2023/2024, pubblicato il bando per i diritti tv: offerte fino al 25 luglio

Nel corso dell’Assemblea dei club della Serie A Femminile, in scena mercoledì 12 luglio a Roma, sono stati approvati i documenti per la commercializzazione dei diritti audiovisivi del campionato di Serie A, Coppa Italia e Supercoppa per la stagione 2023-24. Il termine finale per la presentazione delle offerte, sia per il pacchetto in chiaro che per quello pay nelle modalità e nelle forme indicate dall’invito, è fissato per le ore 12.00 del 25 luglio 2023.