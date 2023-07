Anche il futuro di Aaron Ramsey potrebbe essere in Arabia Saudita. Secondo il The Sun, il centrocampista gallese piace a Steven Gerrard, nuovo allenatore dell’Al-Ettifaq. Al momento l’ex calciatore della Juventus è svincolato dopo aver giocato l’ultima annata al Nizza, squadra con la quale però non ha trovato l’accordo per il rinnovo.