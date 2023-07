Magnini difende Berrettini: “Critiche a relazione con Satta una follia, tipico di italiani”

Matteo Berrettini è tornato a vincere e a sorridere a Wimbledon, con gli ottavi di finale in un torneo in cui ha addirittura rischiato di non esserci per la condizione fisica carente. Negli ultimi mesi, il tennista romano era stato al centro di critiche per i pochi risultati ottenuti e per la relazione con Melissa Satta. Intervistato da Tuttosport, l’ex nuotatore Filippo Magnini ha detto queste che polemiche sono “una follia unica. Mi ha molto colpito sentire Matteo dire che per tante notti ha pianto. Da atleta so quello che c’è dietro i sogni di questi ragazzi. Attribuire una non prestazione a una relazione di coppia è ridicolo, tipico degli italiani”.

Magnini, sposato con Giorgia Palmas, può comprendere tutte le difficoltà di Berrettini nel fronteggiare le critiche. “Io ho visto un grande equilibrio e complicità tra Matteo e Melissa e sono felice del suo recupero, di quello che ha mostrato a Wimbledon. Vincere e perdere è la normalità, un percorso da atleta. L’ho vissuto sulla mia pelle e non c’è nulla di più sbagliato che cercare per forza di trovare una motivazione esterna a una sconfitta“, ha concluso.