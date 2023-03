Sei Nazioni Femminile 2023, Giordano: “Francia squadra forte e imprevedibile. Un orgoglio essere capitano”

L’Italia è pronta a fare il suo esordio nel Sei Nazioni femminile di rugby, domani contro la Franciaa alle ore 16:00 allo stadio “Lanfranchi di Parma”. A suonare la carica è Elisa Giordano, capitano della nazionale: “La Francia è una squadra imprevedibile e molto forte. Da parte loro sarà una partita in cui daranno tutto quello che hanno, così come noi, e dovremo farci trovare pronte a ribaltare eventuali situazioni negative. Prima di tutto dovremo interpretare il loro gioco, molto fisico, e agire per scardinare il loro piano”.

Un gruppo che dovrà a fare a meno delle veterane Manuela Furlan e Melissa Bettoni dopo i rispettivi ritiri. “Non le abbiamo perse: Manuela, Melissa hanno solo cambiato ruolo, ma continuano a essere un punto di riferimento per tutte”. “Essere capitano – conclude – è sempre un motivo di orgoglio e pressione, ma anche uno stimolo per migliorare me stessa e il mio comportamento nei confronti delle compagne: quest’anno proverò a fare ancora di più”.