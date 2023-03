Inter, Altobelli: “Lukaku giocatore particolare, penso che la sua storia in nerazzurro sia finita”

Alessandro Altobelli, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Tuttosport, ha analizzato il momento degli attaccanti dell’Inter, secondo lui ormai ai titoli di coda con Romelu Lukaku. “È un giocatore particolare – ha affermato Altobelli –. Con Conte è stato un trascinatore, determinante per la vittoria dello scudetto. Poi è andato al Chelsea e in Inghilterra non gli è andata bene. Così è voluto tornare in Italia, ma oggi non è più quel Lukaku che tutti si ricordavano nella prima avventura nerazzurra. Non sta passando un buon momento, non segna, fa fatica. Per di più è pure in prestito: penso che la storia di Lukaku con l’Inter sia finita, a meno che da qui alla fine non faccia vedere cose straordinarie”.

Apprezzamenti, invece, per Lautaro Martinez. “A me piace molto, lo considero uno dei migliori goleador del campionato italiano. E lo si vede anche dalla classifica cannonieri. Lui partecipa all’azione, rincorre e difende. Per me è un giocatore completo. Sono soddisfatto di lui. Poi è vero, per le qualità che possiede potrebbe segnare di più, mi auguro arrivi presto questo salto di qualità perché con le reti di Martinez l’Inter potrebbe arrivare lontano nelle coppe e vincere più partite in campionato”.