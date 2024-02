Sei Nazioni 2024, il ct Italrugby Quesada: “Irlanda squadra più forte del mondo, ma noi non abbiamo mostrato nostro livello”

“Sono forse la squadra più forte del mondo, ma noi siamo stati molto lontani dalle prestazioni che vogliamo mettere in campo. Nel primo tempo siamo stati troppo passivi in difesa, con poca agressività”. Il ct dell’Italrugby, Gonzalo Quesada, esordisce così nel post-gara dopo la sconfitta per 36-0 dell’Italia contro l’Irlanda nel Sei Nazioni. “Durante l’intervallo abbiamo parlato e abbiamo difeso meglio – analizza -. Siamo molto frustrati, non tanto per la sconfitta, ma perché possediamo un livello diverso rispetto a quello che abbiamo mostrato oggi. Questo non mi piace, ma è solo la seconda partita e continueremo a lavorare”. Sui prossimi appuntamenti: “Una partita da dimenticare, adesso sarà importante vedere quale sarà la reazione. Tanti giocatori ora torneranno nei loro club, ma avremo la settimana successiva per lavorare in vista del match con la Francia. In queste tre settimane abbiamo fatto un lavoro di qualità e la sfida è portare in campo tutto questo lavoro“.