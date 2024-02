Basket, Serie A2: Orzinuovi ha la meglio su Cantù per due punti e vince 88-86

Nella partita valida per ventitreesima giornata di Serie A2, Orzinuovi trova la vittoria casalinga su Cantù in un match terminato 88-86. Bologna ha la meglio su Cremona, dominando la partita per 93-72. Successo casalingo anche per Udine, che piega Milano 90-72. In trasferta ha invece la meglio il Torino, che conquista due punti contro San Giobbe in un match finito 68-72. Piacenza vince contro Vigevano su distanza per 74-68 e Forlì fa lo stesso con Rieti vincendo 83-73. Infine, la Next Nardò ha la meglio su Latina per soli due punti, partita terminata 70-68 e Rimini batte Agrigento 73-61.