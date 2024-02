Atp Delray Beach 2024: programma, orari e ordine di gioco lunedì 12 febbraio con Arnaldi

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco all’Atp 250 di Delray Beach 2024 per la giornata di lunedì 12 febbraio. Subito in campo il nostro Matteo Arnaldi, che nella serata italiana sfida l’ostico nipponico Nishioka. Ad aprire il programma saranno però Lestienne e Vukic. In campo anche Koepfer-Boerges e la wild card Kypson contro Kecmanovic Di seguito l’ordine di gioco.

STADIUM

Ore 19:00 – Lestienne vs Vukic

a seguire – Nishioka vs (6) Arnaldi

Non prima delle 00:00 – Koepfer vs Borges

Non prima delle 02:00 – (WC) Kypson vs (5) Kecmanovic