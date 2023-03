Sei italiane su sette ai quarti di finale in Europa: Lazio unica eliminata

Un bilancio decisamente positivo quello dell’Italia per quanto riguarda gli ottavi di finale delle coppe europee. In Champions League Milan, Inter e Napoli hanno raggiunto i quarti, rendendo il nostro paese il più rappresentato al terzultimo turno della coppa dalle grandi orecchie. Non accadeva dal 2006 che tre squadre italiane raggiungessero i quarti di Champions. In Europa League sia Roma che Juventus hanno centrato l’accesso al prossimo turno, eliminando Real Sociedad e Friburgo, mentre in Conference League la Fiorentina ha steso il Sivasspor. Solo una squadra ha concluso il suo cammino agli ottavi di finale: la Lazio di Maurizio Sarri, infatti, è stata eliminata dall’AZ Alkmaar, vincitore per 2-1 sia all’andata che al ritorno. Una delusione per i biancocelesti, che ora dovranno voltare subito pagina e concentrarsi sul derby di domenica.