Sivasspor-Fiorentina, pugno a Bianco: Barone chiama Ceferin

Il pugno di un tifoso ad Alessandro Bianco ha infiammato il finale di Sivasspor-Fiorentina 1-4, match di ritorno degli ottavi di finale della Conference League 2022/2023. A fine partita la dirigenza viola si è fatta sentire: il direttore generale Joe Barone ha infatti contattato telefonicamente il presidente Uefa Aleksandr Ceferin e successivamente anche l’Eca, l’associazione dei club europei. Una protesta simbolica ma anche formale per chiedere chiarimenti su un episodio davvero grave.

Come spiegato da Vincenzo Italiano nel post-partita, per Bianco c’è la frattura del setto nasale: il giocatore probabilmente farà rientro in Italia con la squadra e domattina si sottoporrà a tutti gli accertamenti del caso. Nel frattempo Bianco ha denunciato il tifoso che ha invaso il campo e lo ha colpito al volto.