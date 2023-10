Scomparsa Álvaro Prieto, parla la madre: “Potrebbe essere stato rapito, non può usare il telefono”

Continuano le ricerche di Álvaro Prieto, calciatore delle giovanili del Córdoba di cui si sono perse le tracce giovedì scorso alla stazione Santa Justa di Siviglia . Il giovane giocatore della squadra spagnola aveva trascorso il pomeriggio del giorno precedente a casa di un amico e alle 7:20 doveva prendere un treno per Córdoba . Secondo alcune indiscrezioni avrebbe perso quel treno e avrebbe cercato di salirvi senza biglietto perché il suo cellulare era scarico e non aveva contanti. Non avendo un biglietto è stato quindi fatto scendere dal treno. Da quel momento si sono perse le tracce del ragazzo, del quale non si hanno ancora notizie. La madre di Álvaro ha parlato all’emittente locale Onda Cero: “Non può usare il telefono e neanche comprare un biglietto. Ho guardato sul mio conto se ne avesse comprato un altro. Doveva trovare una soluzione per arrivare a Cordoba. Potrebbe aver fermato una macchina ed essere stato rapito. Non so cosa gli sia successo”.