Amichevoli: la Germania batte gli USA, pareggio tra Costa d’Avorio e Marocco

La nazionale tedesca batte 3-1 la squadra degli Stati Uniti in amichevole. La vittoria della Germania è arrivata su rimonta, dopo un primo gol del milanista Pulisic che al 27′ aveva portato avanti la nazionale a stelle e strisce. Gundogan la pareggia poi al 39′, per poi guadagnare il vantaggio grazie a Fullkrug al minuto 58. Infine, Musiala mette in cassaforte il risultato al 61′. Tra Costa d’Avorio e Marocco finisce invece 1-1, dopo le reti di Haller e El Kaabi.