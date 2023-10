“Rendiamo l’Inter il miglior club del mondo”: l’appello di Zilliacus allo sceicco Al Thani

Attraverso un post su Twitter, l’imprenditore finlandese Thomas Zilliacus, da tempo interessato all’acquisto dell’Inter, ha lanciato un appello allo sceicco Jassim Al Thani. Quest’ultimo, dopo l’ennesima offerta per comprare il Manchester United rifiutata dalla famiglia Glazer, avrebbe deciso di chiamarsi fuori. Zilliacus ha dunque colto la palla al balzo, scrivendo allo sceicco: “Sono felice di vedere che sei giunto alla stessa conclusione a cui sono arrivato io qualche mese fa. Ora uniamo le forze e acquistiamo un top club italiano e rendiamolo il migliore del mondo!“. Nonostante il magnate scandinavo non faccia il nome dell’Inter bensì di “un top club italiano”, il riferimento è ovviamente ai nerazzurri come si evince dall’hashtag.

Happy to see you have come to the same conclusion I came to a few months ago. Now let's join forces and buy a top Italian club and make it the best in the world! #ManchesterUnited #PremierLeague #UnitedWeStand #SerieA #nerazzurri pic.twitter.com/TGyV7XsAlP

— Thomas Zilliacus (@TZilliacus) October 14, 2023