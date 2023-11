Sport invernali, la FIS conferma la sospensione degli atleti russi e bielorussi fino a nuovo ordine

Gli atleti russi non potranno partecipare alle gare organizzate dalla Fis fino a nuovo avviso. Lo ha dichiarato il direttore della gare di sci di fondo Michal Lamplot. “La federazione vuole sempre avere i migliori atleti nei suoi eventi, ma il momento non è ancora giunto”, ha detto in un forum di giornalisti sportivi di sci nordico in Austria. All’inizio di quest’anno, la Fis ha deciso di prolungare la sospensione degli atleti russi e bielorussi a causa dell’invasione russa dell’Ucraina.