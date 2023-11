Lazio-Feyenoord, tifosi olandesi a Roma nonostante il divieto: “Ciao, eccoci di nuovo qui”

Nonostante il divieto di trasferta imposto ai tifosi del Feyenoord per la partita di Roma contro la Lazio, da questa mattina gruppi di supporter olandesi si trovano in giro per la Capitale, prendendosi beffa delle autorità italiane. Sull’account Instagram Feyenoordfans i tifosi della squadra di Rotterdam stanno testimoniando i loro spostamenti nel centro storico, con tanto di foto al Colosseo con didascalia: “Ciao, eccoci di nuovo qui…”. Come è noto, nel 2015 i tifosi del Feyenoord misero a ferro e fuoco la città per la partita di Europa League contro la Roma, danneggiando anche la Barcaccia. Per questo motivo, le Forze dell’Ordine hanno messo in campo un programma speciale di sorveglianza del centro storico e dei luoghi sensibili della Capitale, riporta Lapresse. La città è dunque blindata per evitare scontri e disordini.