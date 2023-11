DP World Tour 2023, parte il Nedbank Golf Challenge: Francesco Molinari unico azzurro in gara

Il DP World Tour di golf entra nel vivo della sua sagione con il Nedbank Golf Challenge, in programma dal 9 al 12 novembre a Sun City. Si tratta del penultimo appuntamento stagionale del massimo circuito continentale maschile. Vedrà in gara 66 giocatori tra cui due big mondiali come gli americani Max Homa, numero 8 al mondo, e Justin Thomas, ex numero 1 della classifica. Sul percorso del Gary Player Country Club c’è attesa anche per Francesco Molinari, unico azzurro in gara. In palio ci saranno 6.000.000 di dollari, di cui 1.020.000 andrà al vincitore del Nedbank Golf Challenge 2023, evento che precede il DP World Tour Championship (16-19 novembre) di Dubai, ultimo atto stagionale.