Sci freestyle, Mondiali Bakuriani 2023: Federico Tomasoni e Jole Galli di bronzo nella gara a squadre

Giornata da incorniciare per l’Italia dello ski cross ai Mondiali di sci freestyle di Bakuriani, in Georgia. Dopo la clamorosa impresa messa a segno da Simone Deromedis, oro nella gara maschile, arriva un’altra splendida medaglia dalla gara a squadre. I protagonisti sono Federico Tomasoni e Jole Galli, che si prendono il bronzo in una finale che ha consegnato l’oro alla Svezia e l’argento al Canada. I due azzurri sono riusciti invece a tenere dietro la Francia, che nei metri finali stava tentando la rimonta.