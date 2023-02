Sci freestyle, Mondiali Bakuriani 2023: Simone Deromedis fa la storia, è oro nello ski cross

Straordinaria impresa di Simone Deromedis, che ha conquistato una storica medaglia d’oro nello ski cross maschile ai Mondiali di sci freestyle in corso a Bakuriani. Il ventiduenne azzurro, quinto dodici mesi fa alle olimpiadi di Pechino, ha dominato la finale che lo vedeva in gara contro il tedesco Florian Wilmsmann, lo svedese Erik Mobaerg e il canadese Reece Howden, con quest’ultimo che è rimasto fuori dal podio.

Si tratta di un capolavoro messo a segno dal giovane nostro rappresentante, ma anche di un importante traguardo per il freestyle azzurro in questo cammino che ci porterà ai Giochi in casa del 2026. Questa è stata infatti la prima medaglia tricolore nella storia di questa disciplina a livello iridato, e in generale si torna sul podio in una competizione iridata a ben sedici anni di distanza dall’ultima volta.

Buon piazzamento anche per Federico Tomasoni, che nella ‘finalina’ si è piazzato secondo, conquistando così il sesto posto nella gara. In campo femminile invece il successo è andato alla fenomenale svedese Sandra Naeslund, autentica dominatrice della competizione negli ultimi anni. Nell’atto conclusivo ha avuto la meglio sull’austriaca Katrin Ofner, la svizzera Fanny Smith e la canadese Marielle Thompson.