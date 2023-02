Bologna-Inter oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2022/2023

Oggi andrà in scena la sfida tra Inter e Bologna, valida per la 24ª giornata di Serie A 2022/2023. I nerazzurri cercano di tenere il passo di un Napoli praticamente inarrestabile e di allungare sulle inseguitrici per un posto in Champions League, visto io big match tra Milan e Atalanta. Il calcio d’inizio è in programma alle 12:30 allo Stadio Dall’Ara di Bologna. Il match sarà trasmesso sulla piattaforma Dazn e sarà visibile anche sui canali di Sky, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio, (202) e Sky Sport (251). Per quanto riguarda lo streaming gli utenti Sky potranno utilizzare l’app Sky Go o in alternativa la piattaforma Now.