Snowboard, Mondiali Bakuriani 2023: Dalmasso e March si fermano ai quarti nel parallelo

Dei quattro azzurri qualificati per la fase a eliminazione diretta dello slalom parallelo dei Mondiali di snowboard 2023 a Bakuriani (Georgia), nessuno è andato oltre i quarti di finale. Nel femminile, una fenomenale Lucia Dalmasso ha sconfitto la più quotata nippponica Tsubaki Miki, campionessa mondiale di gigante, rifilandole 89 centesimi. Purtroppo nel turno seguente si è dovuto arrendere alla svizzera Jenny. Nel maschile, invece, il migliore è stato Aaron March, anche lui sconfitto ai quarti. Dopo aver superato per 5 decimi il sudcoreano Kim, è stato battuto dall’austriaco Prommegger, autore del miglior crono nelle qualifiche. Out agli ottavi invece Edwin Coratti, per mano dello stesso Prommegger, e Marc Hofer, beffato di soli 4 centesimi dall’austriaco Auner.

Per quanto riguarda le medaglie, tra le donne ha trionfato la svizzera Julie Zogg, capace di prevalere nell’atto conclusivo sulla connazionale Ladina Jenny per 26 centesimi. Sul gradino più basso del podio è salita invece l’austriaca Sabine Schoeffmann. Al maschile, invece, si è assistito ad un dominio dell’Austria. Il successo è andato a Andreas Prommegger, il quale ha avuto la meglio nella Big Final sul connazionale Arvin Auner. Medaglia di bronzo infine per il canadese Arnaud Gaudet, che ha sconfitto un altro austriaco, Fabian Obmann.