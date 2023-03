Sci di fondo, ufficializzato il quartetto per la staffetta femminile 4×5 km

Tutto pronto per la staffetta femminile 4×5 km, prossimo appuntamento dei Campionati Mondiali di sci di fondo 2023. Tra le nazioni al via ovviamente l’Italia, che non partirà favorita ma proverà comunque a giocarsi le sue carte. A difendere i colori azzurri saranno Anna Comarella, Cristina Pittin, Francesca Franchi e Federica Sanfilippo, protagoniste finora di un buon Mondiale e determinate a mettere in difficoltà le rivali, Svezia e Norvegia su tutte.