Nelle ultime ore era rimbalzata la voce che Massimo Zanetti, patron di Segafredo, fosse interessato ad acquisire la Sampdoria. Ebbene, secondo quanto appreso dall’Ansa, l’ex presidente del Bologna avrebbe deciso di non approfondire le trattative in quanto in casa la blucerchiata la situazione, economica e non solo, sarebbe davvero complicata.