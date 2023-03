Eredità, ghigliottina: la parola vincente di mercoledì 1 marzo 2023

Torna anche stasera il nuovo appuntamento con la ghigliottina a ‘L’Eredità’. Nella puntata di oggi, quella di mercoledì 1 marzo 2023, del fortunato game show di Rai Uno condotto da Flavio Insinna, arriva il momento attesissimo del gioco finale della ghigliottina, in cui il campione deve individuare la parola che può essere abbinata in modo naturale alle altre cinque proposte dagli autori a coppie di due: se verrà scelto il vocabolo errato tra quelli proposti, di volta in volta il montepremi si dimezzerà. Il campione ha successivamente un minuto di tempo per scrivere la parola che ritiene essere quella vincente.

La parola vincente di oggi

Le parole di oggi sono Pubblica, Tassa, Ritratto, Bere e Scoppiare per un totale di 23.750 euro in palio per la concorrente Cristina. La parola vincente è Salute.