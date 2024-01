Sci di fondo, Tour de Ski 2023/2024: Niskanen vince l’inseguimento di Davos, due azzurre in top 30

Parla finlandese l’inseguimento femminile di Davos, tappa del Tour de Ski 2023/2024 di sci di fondo, vinto da Kerttu Niskanen. Dopo aver conquistato la 10 km TC di Dobbiaco, l’atleta scandinava ha trionfato anche in Svizzera, precedendo la statunitense Rosie Brennan in una gara caratterizzata da una fitta nevicata. Terzo posto per un’altra atleta a stelle e strisce, Jesse Diggins, sempre al comando della classifica generale, mentre hanno completato la top 5 le svedesi Sundling e Karlsson. Due infine le azzurre in top 30: la migliore è Caterina Ganz (24^), più indietro Anna Comarella (30^).