Torino, ufficiale: Sanabria rinnova fino al 2026

Tris di rinnovi in casa Torino. Dopo quelli di ieri di Linetty e Vojvoda, la società granata ha annunciato il prolungamento del contratto di Antonio Sanabria fino al 30 giugno 2026. Classe 1996, l’attaccante “in Europa è cresciuto calcisticamente tra le fila del Barcellona. Giunto in Italia nel gennaio 2014, ha esordito in Serie A con il Sassuolo per poi trasferirsi la stagione successiva alla Roma. Nel 2015 è tornato in Spagna, dove ha vestito le maglie di Sporting Gijon e Real Betis, prima di tornare nuovamente in Italia, questa volta al Genoa. Dopo un’ulteriore parentesi al Real Betis, nel gennaio 2021 è approdato al Torino: per lui in granata 96 presenze e 25 gol. Sanabria vanta anche 32 presenze e 3 reti con la maglia della nazionale del Paraguay”.