Sci di fondo, Mondiali Planica 2023: straordinario argento di Pellegrino e De Fabiani nella team sprint

Meravigliosa medaglia d’argento per l’Italia nella team sprint maschile di sci di fondo ai Mondiali di Planica, in Slovenia. Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino si arrendono solamente alla super favorita Norvegia, che conquista l’oro con Paal Golberg e Johannes Klaebo. Sul gradino più basso del podio invece ci sale la Francia di Renaud Jay e Richard Jouve. Una prestazione ai limiti della perfezione da parte dei due azzurri, sin dai primi metri di gara tra le prime tre posizioni. Poi, in ultima frazione, Chicco Pellegrino prova il tutto per tutto e per qualche istante fa sognare i tifosi azzurri, non solo staccando il transalpino Jouve, ma andando a riprendere e affiancare il fenomenale Klaebo. Il campione norvege però reagisce e non si fa sorprendere, allungando nel tratto finale e portando un altro oro alla sua nazione.

ORDINE DI ARRIVO GARA MASCHILE

1. Norvegia 17:28.14

2. Italia +2.48

3. Francia +16.48

4. Canada +22.95

5. Svezia +29.58

6. Gran Bretagna +32.52

7. Germania +37.54

8. Polonia +39.70

9. Repubblica Ceca +43.16

10. Usa +44.73

Come da pronostico la gara femminile è andata alla Svezia di Emma Ribom e Jonna Sundling, con quest’ultima che nell’ultima frazione è riuscita a fare il vuoto dopo una prova che ha visto la compagine gialloblù sempre in lotta con Norvegia e Stati Uniti, che si son dovuti accontentare degli altri due piazzamenti sul podio. L’Italia, che schierava Federica Sanfilippo e Nicole Monsorno, chiude in decima posizione, dopo essere stata invece ottava nelle qualificazioni della mattinata. Ottima prova dell’ex biathleta, mentre Monsorno nelle sue frazioni ha accusato un po’ troppo il colpo.

ORDINE DI ARRIVO GARA FEMMINILE

1. Svezia 19:40.73

2. Norvegia +2.42

3. Usa +5.33

4. Germania +22.89

5. Svizzera +36.71

6. Finlandia +37.93

7. Repubblica Ceca +58.99

8. Slvoenia +1:01.43

9. Polonia +1:13.38

10. Italia +1:15.93