UAE Tour 2023, classifica generale aggiornata dopo 7^ tappa: trionfa Evenepoel, settimo Tiberi

La classifica generale dell’UAE Tour 2023, aggiornata al termine della settima ed ultima tappa vinta dal britannico dell’UAE Emirates, Adam Yates. A quest’ultimo non è sufficiente il successo odierno per balzare in testa alla graduatoria, poiché il leader Remco Evenepoel, della Soudal Quick-Step, è arrivato alle spalle del britannico conservando la maglia e portando a casa la vittoria della corsa. Completano il podio l’australiano Lucas Plapp della Ineos Grenadiers e lo stesso Adam Yates. Nella top ten, alle spalle dello spagnolo Pello Bilbao, dello statunitense Sepp Kuss e dell’olandese Wout Pouls, spicca una splendida settima posizione dell’italiano della Trek Segafredo, Antonio Tiberi. Ecco la top tep della classifica generale dell’UAE Tour 2023.

